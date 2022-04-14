Врач рассказал, как не набрать лишний вес при стрессе

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Привычка заедать стресс нередко приводит к набору лишнего веса, рассказал врач-психотерапевт Сергей Обложко.

По его словам, если отказаться от заедания не под силу, то безопасным для фигуры в таком случае станет пектиновый компот, который подавляет тягу к еде.

"Когда у человека паническая атака, то ему не хочется делать правильно, как доктор говорит, ему хочется есть. Гораздо более простая стратегия – это успокаивать себя едой, но правильной. Например, можно выпить пектиновый компот", – сказал Обложко в интервью радио Sputnik.

Он пояснил, что еда может не только удовлетворить потребность человека в белках, жирах и углеводах, но и доставить удовольствие мозгу. Именно поэтому при стрессе многие начинают употреблять больше пищи. По данным психотерапевта, стресс заедают порядка 20–30% людей с избыточным весом.

"По трагическому стечению обстоятельств наш мозг особо реагирует на продукты, которые содержат жир, сахар, глутамат или соль. Наш мозг это очень любит, поэтому в стрессовые моменты мы начинаем есть именно эту еду", – объяснил Обложко.

Ранее психиатр-психотерапевт Артем Толоконин рассказал о причинах компульсивного переедания. По его словам, приступы обжорства связаны со стрессовыми ситуациями. Эксперт объяснил, что в процессе пережевывания и переваривания пищи в организме включается парасимпатическая система, которая способствует успокоению.

В свою очередь, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что излишний аппетит может говорить о наличии сахарного диабета, нарушениях работы мозга, а также проблемах с щитовидной железой и желудком.

