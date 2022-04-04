Психотерапевт рассказал о причинах компульсивного переедания

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Примерно каждый час в мире от расстройств пищевого поведения умирает в среднем один человек. Зачастую речь идет о так называемом компульсивном переедании. Что это такое и как бороться с этой проблемой, рассказал психиатр-психотерапевт Артем Толоконин, сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Компульсивное переедание – это расстройство, когда человек испытывает неконтролируемые приступы обжорства и начинает есть гораздо больше, чем необходимо его телу", – объяснил специалист.
По его словам, обычно приступы обжорства связаны со стрессовыми ситуациями. Дело в том, что в процессе пережевывания и переваривания пищи в организме включается парасимпатическая система, которая способствует успокоению. Есть и другая причина, она преимущественно характерна для людей, которые пережили войну и, соответственно, голод: еда у них ассоциируется с жизнью, и именно поэтому старшее поколение так любит широкие застолья.
Прием пищи во время стресса способствует успокоению, однако он же ведет и к некоторым пагубным последствиям, отмечает Толоконин. В их числе – набор веса и сопутствующие ему заболевания сердца и сосудов, развитие депрессии на фоне осознания неспособности себя контролировать, а также снижение самооценки.
По мнению психиатра, в таких случаях люди мало чем могут помочь себе самостоятельно – лучше обратиться к специалисту. Психотерапевт поможет выявить причину переедания, которое в данном случае является уже зависимостью, научит иными способами снимать стресс, в числе которых йога, медитация и другие. Если же речь идет об уже запущенной ситуации, когда у человека появились проблемы с лишним весом, то потребуется помощь и других врачей, например терапевта, гастроэнтеролога и эндокринолога.
Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что чрезмерное употребление сладкого может привести к развитию метаболического синдрома. Сначала человек начнет набирать избыточный вес, затем могут развиться сахарный диабет, атеросклероз, жировая дистрофия печени и панкреатит.
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