Врач предупредил об опасности чрезмерного употребления сладкого

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Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что чрезмерное употребление сладкого может привести к развитию метаболического синдрома.

"Это <...> может привести к набору избыточного веса, а дальше к развитию сахарного диабета, атеросклероза, жировой дистрофии печени, панкреатиту", – приводит слова специалиста Ura.ru.

Болибок отметил, чтобы избежать переедания сладкого, необходимо соблюдать нормы потребления. Он объяснил, что при определенном возрасте, весе, индексе массы тела и трудовых энергозатратах установлены необходимые калорийность рациона и соотношение белков, жиров и углеводов.

"Обычно – 1 грамм белка, 1 грамм жира и 4 грамма углеводов. Углеводы бывают как сладкие, так и несладкие, тот же крахмал, и человек должен в эту норму укладываться, то есть хочешь сладкое, не ешь булки, макароны и картошку", – объяснил врач.

Ранее британский диетолог Дэвид Сташ рассказал о способах, которые помогут в борьбе с тягой к сладкому. По его словам, в таких случаях нужно просто выпить воды. Также сладости можно заменить другими продуктами без сахара и с большим количеством белка.