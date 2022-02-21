Диетолог объяснила, как правильно есть десерт

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Россиянам рассказали, как употреблять десерты с меньшим вредом для здоровья. Об этом рассказала врач-диетолог Юлия Пигарева в эфире радио Sputnik.
Специалист обратила внимание, что сладкие десерты являются высококалорийными продуктами, которые содержат много жиров и углеводов. Для контроля над количеством съеденного она посоветовала правильно выбирать время для приема пищи.
"На мой взгляд, десерт следует есть после обычной еды. Это более правильно, чем есть сладости просто так. Надо понимать, что когда вы съедаете основное блюдо, то после этого уменьшается шанс, что вы съедите большое количество десерта", – сообщила Пигарева.
Диетолог порекомендовала перед едой правильно подбирать основное блюдо. Перед сладким десертом лучше всего подойдет белковая пища с обильным овощным гарниром.
"После такой еды шанс съесть большое количество десерта точно будет минимальным", – подчеркнула Пигарева, отметив, что после подобного основного блюда десерт вряд ли приведет к резкому подъему уровня сахара в крови.
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