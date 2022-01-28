Врач назвала ошибки в питании, которые ведут к преждевременной смерти

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что одна из неочевидных причин, которая может сократить продолжительность жизни, – это отказ от клетчатки.

"Исключив клетчатку из рациона, мы тем самым фактически вызываем рост патогенной микрофлоры, которая в конце концов убивает человека", – предупредила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Организм не может сопротивляться разным заболеваниям, потому что 80% иммунной системы находится в кишечнике. Все микроорганизмы, даже патогенные, которые живут в человеке, сдерживаются полезной микрофлорой. Сдерживающего фактора не будет, клетчатки не будет, нас убьет наша же собственная система.

Чтобы исключить эту проблему, эксперт советует есть 5 порций фруктов и овощей в день. Причем очень важно, чтобы рацион был разнообразный, говорит Соломатина. "Например, одно яблоко, пару морковок, один киви и что-то еще", – поясняет диетолог.

По словам специалиста, к преждевременной смерти может также привести употребление мяса и молочных продуктов от непроверенных производителей.

"Такая продукция может вполне себе сформировать антибиотикорезистентность. Как правило, проверенные поставщики, когда лечат корову, по крайней мере, неделю не должны ее забивать, а молоко обязаны выливать. То есть такая продукция не должна поступать в продажу", – говорит Соломатина.

Если возникает устойчивость к антибиотикам, в дальнейшем человек может умереть даже при простейшей операции, так как обычные лекарства уже не будут действовать, указала эксперт.

Кроме того, риск ранней смерти увеличивают перекосы в питании и, в частности, монодиеты. Речь идет о ситуациях, когда человек долгое время питается одними и теми же продуктами, рассказывает диетолог. Чтобы получить как можно больше питательных веществ, еда должна быть разнообразной, советует Соломатина.

Провокатором ряда заболеваний является и сахар, продолжает эксперт. Чрезмерное его употребление может привести к сахарному диабету, гипертонии и повышенному холестерину, уточнила врач.





Елена Соломатина врач-диетолог Все эти заболевания так или иначе достаточно быстро приводят к преждевременному уходу человека из жизни, если не следить за этим. Многие даже не знают, что у них есть эти заболевания, поскольку в данном случае ничего не болит и вообще может никак не беспокоить.

Соленые продукты задерживают жидкость в организме и провоцируют повышение артериального давления, поэтому их употребление нужно минимизировать, а лучше и вовсе отказаться от них, говорит эксперт. "Соленое может спровоцировать гипертонический криз, инфаркт, инсульт, и человек может быстро умереть от этого", – предупреждает Соломатина.



По словам диетолога, вредно и обработанное мясо. "Туда входит нитрит натрия, который связан с риском возникновения рака. Есть и канцерогены нитрозамины, которые тоже могут вызвать риск преждевременной смерти", – предупреждает эксперт.

Вместе с тем чрезмерное употребление даже необработанного мяса опасно для здоровья. "Исследования показали, что есть корреляция между частым потреблением красного мяса и раком кишечника. Соответственно, человек тоже может раньше уйти на тот свет", – добавляет специалист.

Кроме того, продолжительность жизни сокращают красители, консерванты и усилители вкуса, рассказывает диетолог. "Такая суррогатная пища вызывает повышенное образование свободных радикалов. Это связывают с ранним развитием рака и сердечно-сосудистых заболеваний", – уточняет врач.





Елена Соломатина врач-диетолог В жареных продуктах идет гликирование белка. Это такая сшивка между белком и углеводом. Наши клетки просто засахариваются, и образуются поперечные сшивки. Внешне это проявляется морщинами, ухудшением цвета лица. Внутри у нас все то же самое, и органы не могут нормально выполнять свою функцию. Это в конечном итоге ведет к быстрому уходу из жизни.

Привести к преждевременной смерти может и употребление трансжиров, в частности фастфуда, говорит эксперт. "Когда мы термически обрабатываем продукты, особенно когда температура доходит до точки дымления – это очень опасно. При этом вырабатывается большое количество канцерогенов. Соответственно, повышаются риски", – поясняет Соломатина.

Эксперт советует питаться отварной пищей или едой на пару. В рационе должны присутствовать белки растительного (чечевица, фасоль, нут) и животного (индейка, курица, яйца, рыба) происхождения, уточняет диетолог.

"Не нужно упираться только в подсолнечное или дорогое оливковое масло. Потому что в оливковом больше омеги-9, в подсолнечном – омеги-6. В льняном больше омеги-3. То есть они все нам нужны, но мы в России в основном потребляем больше подсолнечного, а там омега-6", – говорит эксперт





Елена Соломатина врач-диетолог Если омега-6 не скомпенсирована другими "омегами", то нарушается соотношение и полезная омега-6 может вызвать воспаление. А воспаление – это преждевременная смерть. Это сердечно-сосудистые заболевания, онкология и так далее.

Кроме того, можно есть запеченные и свежие овощи, разнообразные фрукты, кисломолочные продукты, рассказывает диетолог. В рацион стоит добавить и специи, уточнила Соломатина. Они оказывают противовоспалительное действие, в частности те же куркума и базилик, у каждого своя польза, заключила специалист.