Врач назвала ошибки в питании, которые ведут к преждевременной смерти

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что одна из неочевидных причин, которая может сократить продолжительность жизни, – это отказ от клетчатки.
"Исключив клетчатку из рациона, мы тем самым фактически вызываем рост патогенной микрофлоры, которая в конце концов убивает человека", – предупредила эксперт.
Чтобы исключить эту проблему, эксперт советует есть 5 порций фруктов и овощей в день. Причем очень важно, чтобы рацион был разнообразный, говорит Соломатина. "Например, одно яблоко, пару морковок, один киви и что-то еще", – поясняет диетолог.
По словам специалиста, к преждевременной смерти может также привести употребление мяса и молочных продуктов от непроверенных производителей.
"Такая продукция может вполне себе сформировать антибиотикорезистентность. Как правило, проверенные поставщики, когда лечат корову, по крайней мере, неделю не должны ее забивать, а молоко обязаны выливать. То есть такая продукция не должна поступать в продажу", – говорит Соломатина.
Если возникает устойчивость к антибиотикам, в дальнейшем человек может умереть даже при простейшей операции, так как обычные лекарства уже не будут действовать, указала эксперт.
Кроме того, риск ранней смерти увеличивают перекосы в питании и, в частности, монодиеты. Речь идет о ситуациях, когда человек долгое время питается одними и теми же продуктами, рассказывает диетолог. Чтобы получить как можно больше питательных веществ, еда должна быть разнообразной, советует Соломатина.
Провокатором ряда заболеваний является и сахар, продолжает эксперт. Чрезмерное его употребление может привести к сахарному диабету, гипертонии и повышенному холестерину, уточнила врач.
Соленые продукты задерживают жидкость в организме и провоцируют повышение артериального давления, поэтому их употребление нужно минимизировать, а лучше и вовсе отказаться от них, говорит эксперт. "Соленое может спровоцировать гипертонический криз, инфаркт, инсульт, и человек может быстро умереть от этого", – предупреждает Соломатина.
По словам диетолога, вредно и обработанное мясо. "Туда входит нитрит натрия, который связан с риском возникновения рака. Есть и канцерогены нитрозамины, которые тоже могут вызвать риск преждевременной смерти", – предупреждает эксперт.
Вместе с тем чрезмерное употребление даже необработанного мяса опасно для здоровья. "Исследования показали, что есть корреляция между частым потреблением красного мяса и раком кишечника. Соответственно, человек тоже может раньше уйти на тот свет", – добавляет специалист.
Кроме того, продолжительность жизни сокращают красители, консерванты и усилители вкуса, рассказывает диетолог. "Такая суррогатная пища вызывает повышенное образование свободных радикалов. Это связывают с ранним развитием рака и сердечно-сосудистых заболеваний", – уточняет врач.
Привести к преждевременной смерти может и употребление трансжиров, в частности фастфуда, говорит эксперт. "Когда мы термически обрабатываем продукты, особенно когда температура доходит до точки дымления – это очень опасно. При этом вырабатывается большое количество канцерогенов. Соответственно, повышаются риски", – поясняет Соломатина.
Эксперт советует питаться отварной пищей или едой на пару. В рационе должны присутствовать белки растительного (чечевица, фасоль, нут) и животного (индейка, курица, яйца, рыба) происхождения, уточняет диетолог.
"Не нужно упираться только в подсолнечное или дорогое оливковое масло. Потому что в оливковом больше омеги-9, в подсолнечном – омеги-6. В льняном больше омеги-3. То есть они все нам нужны, но мы в России в основном потребляем больше подсолнечного, а там омега-6", – говорит эксперт
Кроме того, можно есть запеченные и свежие овощи, разнообразные фрукты, кисломолочные продукты, рассказывает диетолог. В рацион стоит добавить и специи, уточнила Соломатина. Они оказывают противовоспалительное действие, в частности те же куркума и базилик, у каждого своя польза, заключила специалист.
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