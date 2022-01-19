Врач предупредила о риске разрыва кишечника из-за белого хлеба

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в разговоре с Москвой 24 посоветовала людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта тщательно пережевывать белый хлеб из-за опасности возникновения кишечной непроходимости.

По словам эксперта, в группе риска находятся граждане со сниженной моторикой ЖКТ, дивертикулитом (воспалением мешковидных выпячиваний) кишечника, опухолями органов желудочно-кишечного тракта и другими патологиями пищеварительной системы.





Маргарита Королева врач-диетолог, доктор медицинских наук Кишечная непроходимость может возникнуть у человека с уже имеющейся патологией, которая сопровождается дополнительной непроходимостью за счет мякиша белого хлеба.

Королева добавила, что чаще всего эта проблема возникает из-за еды набегу. "Человек торопится, съедает в единицу времени большой объем хлеба, быстро проглатывает, не пережевывает пищу, не пьет достаточное количество жидкости, чтобы поддержать моторику ЖКТ, и возникает непроходимость", – объясняет эксперт.

Диетолог предупреждает, что в некоторых случаях это может быть смертельно опасно. "Когда длительный отрезок времени остается еда, не проходя по ЖКТ, может возникнуть бактериальная интоксикация – вплоть до перитонита. Может быть разрыв кишечника", – говорит Королева.

Чтобы не навредить здоровью, диетолог советует придерживаться простого правила.

"Древние говорили, что есть надо как пить. То есть пережевывать продукт до такой степени, чтобы его можно было проглотить как жидкость. Кроме того, пока мы жуем пищу, ферменты ЖКТ готовятся к тому, чтобы встретить этот пищевой комок и дополнительно обработать его", – отметила диетолог.





Маргарита Королева врач-диетолог, доктор медицинских наук Нужно периодически делать диагностический тест, чтобы понимать, что происходит в брюшной полости. Потому что многие проблемы до поры до времени могут быть немыми и начинают себя проявлять в далеко зашедших ситуациях, когда сложно консервативно справиться с этими проблемами и требуется операция.

Ранее диетолог Светлана Фус рассказала о пользе инжира для здоровья кишечника. Эксперт отметила, что этот продукт содержит большое количество клетчатки, которая нужна, чтобы пищеварительная система нормально работала. Инжир следует есть при склонности к запорам, однако чрезмерное его употребление может привести к диарее и метеоризму, указала диетолог.

