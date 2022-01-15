Врач рассказала, что употребление белого хлеба может привести к деменции

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что употребление белого хлеба может стать причиной развития деменции.
По словам эксперта, в этом продукте могут содержаться трансжиры. Поэтому специалист советует внимательно смотреть на состав перед покупкой. Если в начале стоит маргарин, лучше отдать предпочтение другому изделию, говорит Соломатина. Кроме того, в белом хлебе содержится сахар, который повышает уровень глюкозы в крови, предупреждает эксперт.
В дальнейшем, по словам специалиста, может подняться уровень холестерина, появятся атеросклеротические бляшки и кровь не сможет нормально циркулировать.
"В результате повысится давление, а это еще больше повреждает стенки сосудов, соответственно, сосуды разрушены и не могут донести кислород и глюкозу до мозга. Мозг начинает голодать, начинают страдать и отмирать клетки, и на этом фоне развивается деменция", – объясняет диетолог.
Поэтому эксперт советует отдать предпочтение цельнозерновому хлебу, в котором есть полезная для здоровья клетчатка.
"Если же нам очень хочется кусок белого хлеба, то мы его должны употреблять с салатом. Или предварительно съесть что-то овощное к примеру, а потом – сам хлеб. Если хочется хлеба с чем-то, например с сыром, то сверху должен быть кусок перца, салат, огурец – все что угодно. Но обязательно клетчатка должна присутствовать", – подчеркнула Соломатина.
Чрезмерное употребление очищенных злаков тоже может спровоцировать деменцию, продолжает эксперт. Это манная крупа, растворимые каши и белый рис, уточнила она. "Очищенный рис – это, по сути, крахмал. Когда мы его готовим, он превращается в тот же сахар", – объясняет диетолог.
Кроме того, специалист рекомендует снизить потребление трансжиров, которые также разрушают сосуды. Они, по словам диетолога, содержатся в печеньях, сухариках, сушках, выпечке и фастфуде, колбасах и беконе. Врач не советует злоупотреблять и соленой пищей, так как она повышает давление и негативно влияет на здоровье сосудов.
"Консерванты, красители, алкоголь, жиры – все это тоже разрушительно действует. Печень пытается их вывести, потом перестает с этим справляться и в конечном итоге повреждается и не может выработать нормальный холестерин. То есть она начинает вырабатывать холестерин низкой плотности, который как раз и формирует атеросклеротические бляшки", – поясняет эксперт.
Вместо этого Соломатина советует есть побольше овощей и фруктов. Предпочтение можно отдать и жирной рыбе, льняному маслу, грецким орехам, в которых содержится большое количество полезных омега-3 жирных кислот, указала она.
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