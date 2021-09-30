Ученые нашли связь между депрессией в молодости и деменцией в старости

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Депрессия в молодости может способствовать развитию деменции в старости. Об этом сообщает Journal of Alzheimer's Disease.

Американские ученые из Калифорнийского университета провели исследование, в котором приняли участие 15 000 человек от 20 до 89 лет.

Участников разделили на три группы: люди пожилого возраста (70–89 лет), среднего (50–69 лет) и молодежь (20–49 лет). Во время исследования ученые учитывали пол, расу, уровень образования, массу тела, наличие или предрасположенность к диабету, вредные привычки.

У 13% молодежи, 26% людей среднего возраста и 34% пожилых обнаружили умеренные или сильные признаки психического расстройства. Позже выяснилось, что среди людей 50–69 лет риск развития деменции был на 73% выше, чем у тех, кто в молодости страдал от депрессии. Среди тех, у кого расстройство развилось позже, этот показатель составил 43%.

В результате ученые сделали вывод, что чем сильнее проявлялась депрессия в молодости, тем ниже были умственные способности в старости.

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