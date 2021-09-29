Ученые объяснили способность коронавируса вызывать заболевания почек

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При коронавирусе возникает потеря белка ACE2, используемого SARS-CoV-2 для проникновения в клетки человека, поэтому в регулирующих основные метаболические функции системах возникает дисбаланс. К такому выводу пришли ученые из Бразилии. Результаты их исследования опубликованы в журнале Frontiers in Physiology.

Они пояснили, что речь идет о нарушении фильтрации крови и необратимом повреждении почек. Один из авторов статьи Наяра Азинхейра Нобрега Круз отметил, что исследования подтвердили 20–40% случаев острого повреждения почек у пациентов с COVID-19.

"Опубликованные данные показывают, что в выздоровление у них идет медленнее, а в некоторых случаях возникают осложнения, требующие диализа", – добавил он.

Ученые объяснили, что нарушение биологических функций АСЕ2 может привести к снижению почечного кровотока, а также изменить способность этого органа выводить токсичные вещества. Помимо этого, вирус способен усилить сужение сосудов в почках, инфицируя их клетки.

"Взаимодействие между вирусом и рецептором не позволяет ACE2 выполнять свои защитные функции", – подчеркнула руководитель лаборатории почек и гормонов департамента медицины Федерального университета Сан-Паулу Лилиан Каролин Гонсалвис де Оливейра.

Исследователи отмечают, что перспектива увеличения числа случаев тяжелого повреждения почек из-за коронавируса вызывает серьезную озабоченность. Ученые изучили медицинскую статистику в Соединенных Штатах, она показала, что среди переболевших COVID-19 риск острого повреждения почек в течение полугода после заражения был на 23% выше, чем среди неинфицированных пациентов.

Проблемы с почками после коронавируса могут приобрести хронический характер. Об этом ранее предупредил нефролог клиники ревматологии, внутренних и профессиональных болезней имени Тареева, доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Николай Буланов.

Он отметил, что острое повреждение может проявиться и у тех пациентов, у которых почки были ранее абсолютно здоровы. При этом точный механизм поражения почек пока не до конца ясен и требует дополнительного изучения, подчеркнул специалист.