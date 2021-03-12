Врачи назвали опасные симптомы образования камней в почках

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Врачи рассказали, какие симптомы могут указывать на образование камней в почках. Об этом сообщает 20 minutos.
Исследования Национального института диабета показали, что основными признаками образования камней являются острая боль в спине или в нижней части живота.
Однако, помимо них, есть и более тревожные симптомы, которые требуют немедленного вмешательства врачей. Среди них – кровь в моче, постоянные позывы, боль при мочеиспускании и мутный цвет мочи с неприятным запахом.
Также о камнях могут свидетельствовать тошнота, рвота, озноб или жар.
Для профилактики специалисты рекомендуют пить достаточное количество воды в день. Лимонад и апельсиновый сок могут способствовать предотвращению превращения кристаллов в камни благодаря цитрату.
Врачи советуют снизить количество потребляемой соли, белков животного происхождения и напитков, содержащих кофеин.
Ранее стоматолог опровергла миф о пользе творога для эмали. Кроме того, врач развеяла ложные сведения о том, что ириски "вытаскивают" пломбы. По ее словам, все зависит от профессионализма стоматолога.
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