Врачи назвали опасные симптомы образования камней в почках

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Врачи рассказали, какие симптомы могут указывать на образование камней в почках. Об этом сообщает 20 minutos.

Исследования Национального института диабета показали, что основными признаками образования камней являются острая боль в спине или в нижней части живота.

Однако, помимо них, есть и более тревожные симптомы, которые требуют немедленного вмешательства врачей. Среди них – кровь в моче, постоянные позывы, боль при мочеиспускании и мутный цвет мочи с неприятным запахом.

Также о камнях могут свидетельствовать тошнота, рвота, озноб или жар.

Для профилактики специалисты рекомендуют пить достаточное количество воды в день. Лимонад и апельсиновый сок могут способствовать предотвращению превращения кристаллов в камни благодаря цитрату.

Врачи советуют снизить количество потребляемой соли, белков животного происхождения и напитков, содержащих кофеин.

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