Диетолог объяснила, какую опасность может скрывать шпинат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что в начале весны важно включать в свой рацион больше зелени. При этом специалист объяснила, на какие растения лучше обратить внимание, а от чего отказаться.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили об опасности, которую скрывает зелень, купленная в магазине. Например, если ее выращивали в необорудованных теплицах, то в продукции могут присутствовать яйца гельминтов. Они способны вызвать гельминтоз и аскаридоз. Именно поэтому очень важна обработка зелени: растения следует промывать проточной водой или даже обдавать кипятком, если их будет употреблять в пищу ребенок.

"Не надо есть зелень огромными пучками, лучше всего прислушиваться к своему организму, если он настроен. Важна умеренность и осторожность", – сказала Соломатина.

По словам специалиста, почти любая зелень обладает очищающим эффектом – выводит, например, излишки жидкости из организма.





Елена Соломатина врач-диетолог Невзирая на то что где-то каких-то компонентов больше, где-то меньше, у всех есть базовые: это клетчатка, пищевые волокна, которые выводят излишки холестерина, забирают на себя токсины, понижают уровень глюкозы в крови. В каждом виде зелени есть своя узкая направленность.

Особое внимание эксперт порекомендовала обратить на петрушку, поскольку в ней есть все компоненты, которые оказывают антиоксидантное, бактерицидное и тонизирующее действие на организм.

"Там и витамин С, который необходим для нормального формирования коллагена для нашей кожи, сосудов, чтобы нормально усваивалось железо, бета-каротин, лютеин, хлорофилл. Также если пожевать веточку петрушки, то пропадает несильный запах изо рта", – уточнила она.

Не менее ценен укроп. По словам диетолога, он отлично подавляет патогенную кишечную флору. "Например, детям дают укропную водичку, чтобы они не испытывали дискомфорта со стороны кишечника", – добавила врач.

А для тех, кто хочет привести себя в форму, стоит обратить внимание на сельдерей. Эта зелень обладает нулевой калорийностью, поскольку на ее переваривание тратится огромное количество энергии, объяснила Соломатина.

С осторожностью следует употреблять в пищу шпинат, поскольку он содержит щавелевую кислоту, предупреждает эксперт.

"Дело в том, что это провоцирует отложение мочевой кислоты в суставах, в почках могут образоваться камни. Люди, решившие перейти на правильное питание, не зная о предрасположенности к этим болезням, переключаются на зеленые коктейли, туда кладут шпинат и, таким образом, провоцируют прогрессирование заболевания", – сказала диетолог.

Также врач дала рекомендации по выбору зелени в магазинах и на рынках.





Елена Соломатина врач-диетолог Не нужно брать очень крупные веточки. Дома лучше всего обрезать самые толстые прожилки, стебли, потому что именно они скапливают в себе большое количество нитратов, в самих листочках их меньше. Еще нужно смотреть на ее цвет, он должен быть естественный.

Ранее врач – диетолог-нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что снизить риск возникновения тромбов в организме поможет употребление индейки, печени трески, зеленого чая и вишни. По его словам, тромбы могут образовываться как у взрослых, так и у молодых людей при нарушениях свойств крови. Поэтому, по мнению диетолога, очень важно употреблять в пищу продукты, которые ее разжижают.