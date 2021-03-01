Инфекционист предупредил об опасности салата из сырых овощей

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Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев объяснил Москве 24, чем могут быть опасны салаты из сырых овощей.

Ранее в Красноярске более 70 школьников в возрасте от семи до 14 лет получили отравление предположительно из-за овощных салатов, приготовленных с нарушением технологического процесса. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора. У детей обнаружили иерсиниозную инфекцию, вызвавшую псевдотуберкулез. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных норм.



Иерсинии – это бактерии, основным природным резервуаром которых являются мелкие грызуны. Кроме того, они могут размножаться и в почве. На некоторых видах продуктов инфекция способна сохраняться и размножаться длительное время.



Чаще всего заражение иерсиниозной инфекцией от салата из сырых овощей происходит из-за плохо промытых ингредиентов, рассказал врач. Если изначально зараженный продукт долго и качественно промывать под проточной водой, то риск заболеть существенно снижается. А при термической обработке он и вовсе равен нулю.





Илья Акинфиев врач-инфекционист Каких-либо изменений вкусовых качеств при этом не происходит. То есть понять, что продукт испорчен, практически невозможно.

"Если вы готовите салат самостоятельно, то можно обезопасить себя тщательной обработкой овощей длительным промыванием. Если говорить про общепит, то уберечься от этого очень сложно. Могу в такой ситуации дать совет выбирать такие точки, где визуально видно соблюдение сотрудниками санитарных правил", – говорит Акинфиев.

Также нередко люди травятся салатами, потому что при их приготовлении используется большое количество разделочных досок и ножей, продолжает специалист.

"Они могут неправильно использоваться. То есть те же ножи должны подразделяться на те, что для мяса, для овощей и так далее. Плюс отравление салатами часто происходит из-за их заправки. Если повар сам готовит майонез, яйца могут быть заражены сальмонеллезом. Если это покупной майонез, то опасность сальмонеллеза практически нулевая, но при его неправильном хранении возникает риск заражения токсической инфекцией", – предупреждает он.

В случае отравления эксперт призывает немедленно обращаться к врачу. Самолечение в данной ситуации может привести к негативным последствиям для здоровья.

Ранее шестеро детей отравились в одной из школ в Саратовской области. Известно, что ученики выпили средство для дезинфекции, которое им по ошибке выдал учитель.

