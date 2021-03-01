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16:59

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Инфекционист предупредил об опасности салата из сырых овощей

Зеленая отрава. Чем опасны салаты из сырых овощей
общество эксклюзив

Фото: depositphotos/Annata78

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев объяснил Москве 24, чем могут быть опасны салаты из сырых овощей.

Ранее в Красноярске более 70 школьников в возрасте от семи до 14 лет получили отравление предположительно из-за овощных салатов, приготовленных с нарушением технологического процесса. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора. У детей обнаружили иерсиниозную инфекцию, вызвавшую псевдотуберкулез. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных норм.

Иерсинии – это бактерии, основным природным резервуаром которых являются мелкие грызуны. Кроме того, они могут размножаться и в почве. На некоторых видах продуктов инфекция способна сохраняться и размножаться длительное время.

Чаще всего заражение иерсиниозной инфекцией от салата из сырых овощей происходит из-за плохо промытых ингредиентов, рассказал врач. Если изначально зараженный продукт долго и качественно промывать под проточной водой, то риск заболеть существенно снижается. А при термической обработке он и вовсе равен нулю.

Каких-либо изменений вкусовых качеств при этом не происходит. То есть понять, что продукт испорчен, практически невозможно.
Илья Акинфиев
врач-инфекционист

"Если вы готовите салат самостоятельно, то можно обезопасить себя тщательной обработкой овощей длительным промыванием. Если говорить про общепит, то уберечься от этого очень сложно. Могу в такой ситуации дать совет выбирать такие точки, где визуально видно соблюдение сотрудниками санитарных правил", – говорит Акинфиев.

Также нередко люди травятся салатами, потому что при их приготовлении используется большое количество разделочных досок и ножей, продолжает специалист.

"Они могут неправильно использоваться. То есть те же ножи должны подразделяться на те, что для мяса, для овощей и так далее. Плюс отравление салатами часто происходит из-за их заправки. Если повар сам готовит майонез, яйца могут быть заражены сальмонеллезом. Если это покупной майонез, то опасность сальмонеллеза практически нулевая, но при его неправильном хранении возникает риск заражения токсической инфекцией", – предупреждает он.

В случае отравления эксперт призывает немедленно обращаться к врачу. Самолечение в данной ситуации может привести к негативным последствиям для здоровья.

Ранее шестеро детей отравились в одной из школ в Саратовской области. Известно, что ученики выпили средство для дезинфекции, которое им по ошибке выдал учитель.

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