Инфекционист предупредил об опасности салата из сырых овощей

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Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев объяснил Москве 24, чем могут быть опасны салаты из сырых овощей.
Ранее в Красноярске более 70 школьников в возрасте от семи до 14 лет получили отравление предположительно из-за овощных салатов, приготовленных с нарушением технологического процесса. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора. У детей обнаружили иерсиниозную инфекцию, вызвавшую псевдотуберкулез. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных норм.
Чаще всего заражение иерсиниозной инфекцией от салата из сырых овощей происходит из-за плохо промытых ингредиентов, рассказал врач. Если изначально зараженный продукт долго и качественно промывать под проточной водой, то риск заболеть существенно снижается. А при термической обработке он и вовсе равен нулю.
"Если вы готовите салат самостоятельно, то можно обезопасить себя тщательной обработкой овощей длительным промыванием. Если говорить про общепит, то уберечься от этого очень сложно. Могу в такой ситуации дать совет выбирать такие точки, где визуально видно соблюдение сотрудниками санитарных правил", – говорит Акинфиев.
Также нередко люди травятся салатами, потому что при их приготовлении используется большое количество разделочных досок и ножей, продолжает специалист.
"Они могут неправильно использоваться. То есть те же ножи должны подразделяться на те, что для мяса, для овощей и так далее. Плюс отравление салатами часто происходит из-за их заправки. Если повар сам готовит майонез, яйца могут быть заражены сальмонеллезом. Если это покупной майонез, то опасность сальмонеллеза практически нулевая, но при его неправильном хранении возникает риск заражения токсической инфекцией", – предупреждает он.
В случае отравления эксперт призывает немедленно обращаться к врачу. Самолечение в данной ситуации может привести к негативным последствиям для здоровья.
Ранее шестеро детей отравились в одной из школ в Саратовской области. Известно, что ученики выпили средство для дезинфекции, которое им по ошибке выдал учитель.
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