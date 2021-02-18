У двух россиян подтвердилась гаффская болезнь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Тобольске у двух человек подтвердилась гаффская болезнь, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области.
"У обоих пациентов подтвердилась гаффская болезнь – алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия. На основании клинической картины диагноз был выставлен коллегиально", – рассказали в ведомстве.
Пациентов направили в токсикологическое отделение ОКБ № 2 в Тюмени. Уточняется, что на проводимое лечение организмы мужчин дают хороший ответ. По словам специалистов, на сегодняшний день существенно снизились показатели, которые ранее превышали норму в десятки раз.
"Об отравлении токсином свидетельствуют диагностированные отклонения показателей организма от нормы. Для стабилизации состояния человека проводится симптоматическая терапия. Динамика положительная", – сказали в департаменте.
В деревню Ишменева, в которой проживают заболевшие, по предписанию Роспотребнадзора выехала бригада медицинских работников. Специалисты осматривают всех жителей населенного пункта.
О случаях гаффской болезни в Тюменской области стало известно в октябре 2019 года. Было установлено, что источником этого острого заболевания является рыба, в частности, окунь, щука, сазан и карась. Первые симптомы у человека – острые мышечные боли. При тяжелом течении она поражает сердце и почки.
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