У двух россиян подтвердилась гаффская болезнь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Тобольске у двух человек подтвердилась гаффская болезнь, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области.

"У обоих пациентов подтвердилась гаффская болезнь – алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия. На основании клинической картины диагноз был выставлен коллегиально", – рассказали в ведомстве.

Пациентов направили в токсикологическое отделение ОКБ № 2 в Тюмени. Уточняется, что на проводимое лечение организмы мужчин дают хороший ответ. По словам специалистов, на сегодняшний день существенно снизились показатели, которые ранее превышали норму в десятки раз.

"Об отравлении токсином свидетельствуют диагностированные отклонения показателей организма от нормы. Для стабилизации состояния человека проводится симптоматическая терапия. Динамика положительная", – сказали в департаменте.

В деревню Ишменева, в которой проживают заболевшие, по предписанию Роспотребнадзора выехала бригада медицинских работников. Специалисты осматривают всех жителей населенного пункта.

О случаях гаффской болезни в Тюменской области стало известно в октябре 2019 года. Было установлено, что источником этого острого заболевания является рыба, в частности, окунь, щука, сазан и карась. Первые симптомы у человека – острые мышечные боли. При тяжелом течении она поражает сердце и почки.