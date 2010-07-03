Онищенко не увидел угрозы во вспышке "гаффской болезни" в Тюменской области

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Депутат Государственный думы Геннадий Онищенко заявил, что ситуация со вспышкой заболевания в деревне Ачиры Тюменской области находится под контролем, сообщает ИА "НСН".

По его словам, в водоем, где пострадавшие люди рыбачили, выбросили 10 тонн испорченной рыбы. Вероятнее всего, именно это спровоцировало вспышку болезни. Сейчас власти должны изъять выловленную рыбу из оборота, чтобы не допустить новые случаи заболевания, посчитал депутат.

При этом все необходимые меры по предотвращению новых случаев заболевания уже принимаются. "Там работают специалисты. Необходимый комплекс мероприятий проводится. Сейчас нужно купировать этот случай, доработать те меры, и проработать профилактические меры", – заключил Онищенко.

Ранее стало известно, что число госпитализированных жителей Тюменской области с подозрением на диагноз "гаффская болезнь" выросло до десяти. В двух больницах региона находятся восемь человек. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации.

В августе в Роспотребнадзоре опровергли распространение на Кубани комаров-переносчиков тропических вирусов. Численность насекомых возросла из-за влажного и нежаркого лета, но новых видов среди них не оказалось, а вспышек болезней зафиксировано не было.

