Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Безопасность

13:35

Онищенко не увидел угрозы во вспышке "гаффской болезни" в Тюменской области

безопасность общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Депутат Государственный думы Геннадий Онищенко заявил, что ситуация со вспышкой заболевания в деревне Ачиры Тюменской области находится под контролем, сообщает ИА "НСН".

По его словам, в водоем, где пострадавшие люди рыбачили, выбросили 10 тонн испорченной рыбы. Вероятнее всего, именно это спровоцировало вспышку болезни. Сейчас власти должны изъять выловленную рыбу из оборота, чтобы не допустить новые случаи заболевания, посчитал депутат.

При этом все необходимые меры по предотвращению новых случаев заболевания уже принимаются. "Там работают специалисты. Необходимый комплекс мероприятий проводится. Сейчас нужно купировать этот случай, доработать те меры, и проработать профилактические меры", – заключил Онищенко.

Ранее стало известно, что число госпитализированных жителей Тюменской области с подозрением на диагноз "гаффская болезнь" выросло до десяти. В двух больницах региона находятся восемь человек. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации.

В августе в Роспотребнадзоре опровергли распространение на Кубани комаров-переносчиков тропических вирусов. Численность насекомых возросла из-за влажного и нежаркого лета, но новых видов среди них не оказалось, а вспышек болезней зафиксировано не было.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика