Роспотребнадзор опроверг распространение опасных комаров на Кубани

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В Роспотребнадзоре опровергли распространение на Кубани комаров-переносчиков тропических вирусов. Численность насекомых выросла из-за влажного и нежаркого лета, но новых видов среди них нет и вспышек болезней не зафиксировано, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ведомства по Краснодарскому краю.

Как пояснил представитель пресс-службы, как и прежде, на Кубани "живет масса комаров, которые переносят трансмиссивные инфекции, они жили и живут у нас все время". По словам собеседника агентства, геофизическое положение Краснодарского края "не дает распространяться многим инфекциям". "Если в других странах комары кусают и заражают, у нас не та ситуация в крае", – заверили в региональном Роспотребнадзоре.

В пресс-службе ведомства отметили, что личинки комаров не выживают при температуре выше 32–33 градусов, но в этом году лето выдалось влажным и не очень жарким, и они сохранились. Как следствие, количество комаров в крае выросло. "Никаких вспышек, никаких вирусов, регистрируются единичные случаи желтой лихорадки", – добавили в ведомстве.

Между тем москвичам не стоит волноваться из-за сообщений о появлении на юге страны опасных комаров. Об этом Агентству "Москва" заявил зоолог Илья Гомыранов.

"В Московском регионе довольно холодно и поэтому возбудители лихорадок Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки не смогут развиваться в организме комаров в наших холодных условиях", – пояснил он.

Гомыранов отметил, что единичные случаи передачи таких вирусов могут быть от человека к другому, но широкого распространения все равно не будет.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на эпидемиологов сообщила, что комары, которых становится все больше вдоль Черноморского побережья и в Крыму, – переносчики смертельных тропических болезней, таких как вирусы Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки. Ученые, по данным газеты, предупреждают о распространение популяций двух видов комаров – Aedes aegypti и Aedes albopictus. В связи с глобальным потеплением насекомые мигрируют на север из Египта и Юго-Восточной Азии, пояснили специалисты. Опрошенные изданием эксперты также не исключили, что в дальнейшем тропические комары могут переселиться и в Центральную Россию.