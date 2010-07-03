Ростуризм предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

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Ростуризм предупредил всех, кто планирует поездку в Таиланд, об опасности заразиться лихорадкой Денге. О неблагополучной эпидемиологической ситуации в этой стране сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты предупредили туристов, что, по данным департамента по контролю за заболеваниями Минздрава Королевства Таиланд, в стране объявлена эпидемия лихорадки Денге. Количество заболевших уже более чем вдвое превысило показатели за последние пять лет.

Как уточнили в Ростуризме, с начала года лихорадкой Денге в Таиланде заразилось около 30 тысяч человек, причем более 40 из них погибли. "Наиболее неблагополучная ситуация наблюдается в центральных и северо-восточных районах страны", − сказано в сообщении ведомства.

Власти Таиланда заявили о сложности борьбы с переносчиками заболевания − комарами, которые активно размножаются в различных емкостях с водой.

Как уточнили в Ростуризме, лихорадка Денге распространена в странах с жарким влажным климатом. Симптомы заболевания − высокая температура, интоксикация, сыпь. По словам медиков, вакцины против этой инфекции нет, а лечение проводится симптоматическими средствами. В Ростуризме посоветовали россиянам, вернувшимся из Таиланда, незамедлительно обратиться к врачу при ухудшении состояния здоровья, сообщив о месте путешествия.

В феврале россиянина с лихорадкой Денге госпитализировали сразу после приземления самолета. После путешествия в Таиланд турист попал в медучреждение. В том же месяце его состояние улучшилось, и пациента выписали.