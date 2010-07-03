Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

Роспотребнадзор предупредил туристов о распространении лихорадки Денге в Таиланде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
С начала года в Центральных и Южных районах Таиланда выявили свыше 30 тысяч случаев заболеваний. При этом 21 тысяча пришлась на последние две недели, из них 90 обернулись летальным исходом.
Она широко распространена в Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Китай, Малайзия, Япония, Вьетнам, Мьянма, Сингапур, Филиппины), Индии, Африке (Мозамбик, Судан, Египет). Неблагополучной также можно назвать ситуацию в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки (Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Пуэрто-Рико, Панама, Бразилия).
Для профилактики следует соблюдать меры предосторожности. Нужно носить максимально закрытую одежду, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых, в помещениях обязательно засетчивать окна и двери. По возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния здоровья необходимо обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия.
В феврале россиянина с лихорадкой Денге госпитализировали сразу после приземления самолета. После путешествия в Таиланд турист попал в медучреждение. В том же месяце его состояние улучшилось, и пациента выписали.
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