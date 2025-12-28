Форма поиска по сайту

Новости

Новости

28 декабря, 12:33

Политика

Лавров предупредил о сокрушительном ответе России в случае нападения на нее

Фото: kremlin.ru

После того, как в США сменилась администрация, Евросоюз (ЕС) стал основным препятствием к миру. Такое мнение высказал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью ТАСС.

Глава МИД РФ напомнил, что в Европе не скрывают планов по подготовке к войне с Россией. В контексте этой темы Лавров напомнил, что недавно в ЕС хотели "продавить решение о передаче киевским властям замороженных в Бельгии активов России. Однако министр указал, что этого не удалось добиться европейским странам.

В свою очередь, Лавров предупредил "непонятливых политиков в Европе", что ответ Москвы в случае нападения будет сокрушительным. Несмотря на это, министр напомнил, что российская сторона не планирует атаковать кого-то. Глава МИД РФ отметил, что об этом не раз говорил Владимир Путин.

Ранее генсек Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил, что НАТО якобы станет "следующей целью" для России. Предотвратить такое развитие событий, считает он, можно за счет единства военно-политического блока и инвестиций в оборону.

