Министр обороны Белоруссии заявил, что Запад готовится к военным действиям

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Западные страны готовятся к военным действиям, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Он отметил, что обстановку можно охарактеризовать такими словами, как "напряженная", "склонная к радикализации" и "непростая". Это видно по тем действиям, которые идут от руководства соседних стран, которые не хотят понимать, что необходимо снижать градус военного напряжения.

"Он уже серьезного накала, прежде всего в информационном поле, и действия, которые совершают руководство соседних стран, тоже говорят о том, что – они, кстати, не скрывают этого, – они везде говорят: "Мы готовимся к войне". Мы думаем, что это не пустые слова, какой-то блеф от этих политиков звучит. Они действительно это делают", – передает его слова РИА Новости.

Угрозой для Запада является и Россия, и Белоруссия, поскольку они являются Союзным государством, отметил Хренин. Он напомнил, что Польша и Германия, также страны с "агрессивным руководством" намереваются создать мощную армию.

Кроме того, на это выделяются соответствующие финансы – больше 5% ВВП, что является предвоенным бюджетом. Подготовку к войне видно в том числе по подготовке инфраструктуры соседних стран и по количеству различных учений и тренировок, а в рамках проводимых операций усилено передовое присутствие.

Министр указал на то, что из 18 батальонных групп большая часть войск НАТО находится в Польше и странах Балтии, которые соседствуют с Белоруссией. Помимо этого, страны в больших количествах закупают вооружения – Польша, например, намерена закупить до тысячи танков и 32 самолета F-35.

Хренин отметил, что это "неплохой самолет", который в том числе способен нести ядерное оружие и наносить удары.

"Развитие артиллерии, создание новых дивизий, ну вот уже сколько всего. Вопрос – для чего? Ответ на поверхности. Мы военные и военным языком говорим – идет заблаговременная подготовка к ведению военных действий", – заключил министр.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что 2025-й может оказаться последним мирным годом для Европы. Он напомнил, что после окончания Второй мировой войны европейцы на протяжении 80 лет боялись начала новой войны, особенно с применением ядерного оружия. Однако, по его словам, в настоящее время происходит формирование "совершенно нового мира".

