27 ноября, 14:57

Политика

Макрон объявил о введении добровольной военной службы во Франции

Фото: AP Photo/Pool/Thomas Padilla

Франция вводит добровольную военную службу для молодых граждан. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон, обращаясь к военнослужащим на военной базе в департаменте Изер.

По его словам, Париж не может вернуться к обязательному призыву, но необходима "мобилизация нации" для собственной защиты. При этом лидер Франции не подразумевает конкретного врага, но считает, что страна должна быть готовой. Кроме того, расширение призыва заставит другие страны уважать Париж, уверен Макрон.

"Так как же мы можем воспользоваться импульсом нашей молодежи и подготовить нашу нацию к грядущим вызовам и угрозам? Новая программа национальной службы начнет действовать со следующего лета", – цитирует его ТАСС.

По его словам, поступить на службу смогут юноши и девушки в возрасте от 18 до 19 лет. Срок службы составит 10 месяцев, из которых 1 месяц уделят обучению обращению с оружием и строевой подготовке.

Остальное время новобранцы будут участвовать в повседневных задачах на территории Франции, включая ее заморские территории. В это же время Макрон отдельно отметил, что речь идет только об операциях на территории государства.

Ранее СМИ писали, что власти Германии намерены сформировать "самую сильную армию в Европе" с помощью добровольцев. Такая цель будет достигнута за счет ежегодного увеличения числа добровольцев в возрасте 18 лет. Предполагается, что к 2031 году их количество должно достигнуть 40 тысяч человек.

