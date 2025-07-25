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25 июля, 09:52

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FT: Германия создаст "самую сильную армию" с помощью 18-летних добровольцев

Власти ФРГ решили создать "самую сильную армию" с помощью добровольцев – СМИ

Фото: ТАСС/DPA/Monika Skolimowska

Власти Германии намерены сформировать "самую сильную армию в Европе" с помощью добровольцев, пишет aif.ru, ссылаясь на британское издание Financial Times.

Как выяснили журналисты, цель будет достигнута за счет ежегодного увеличения числа добровольцев в возрасте 18 лет. Предполагается, что к 2031 году их количество должно достигнуть 40 тысяч человек.

Ожидается, что соответствующий законопроект правительство Германии представит в августе.

Вместе с тем Минобороны ФРГ планирует привлечь на службу 15 тысяч добровольцев, а затем ежегодно увеличивать эту цифру на 3–5 тысяч человек. Добровольцам будет выплачиваться заработная плата в размере 2 тысяч евро в месяц.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о готовности ВС Германии убивать военнослужащих РФ в случае российского нападения на одну из стран НАТО. Комментируя заявление, представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что власти Германии "озверели".

Дипломат подчеркнула агрессивный настрой Писториуса и заверила, что Москва не планирует нападения на страны Альянса. Более того, она напомнила, что именно Германия в 1941 году проявила агрессию в отношении СССР, указав, что риторика главы Минобороны ФРГ напоминает пропаганду гитлеровской Германии.

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