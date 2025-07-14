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Германия снова становится опасной для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о войне с РФ.

Ранее Писториус заявил, что говорить о мире можно только с позиции силы. Но если сдерживание не сработает и Россия нападет на НАТО, то немецкие солдаты будут готовы "убивать российских солдат".

Песков подчеркнул, что ему трудно поверить в слова немецкого министра, который всерьез рассуждает о готовности отнимать жизни российских военных.

"Но, увы, это так", – подчеркнул представитель Кремля в беседе с РБК.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что нынешние руководители Европы снова хотят поднять ее для войны против России. На это, в частности, указывают высказывания и действия не только ФРГ, но также Франции и Великобритании.

Лавров добавлял, что европейские лидеры забыли уроки истории и те выводы, которые все человечество извлекло из них.

