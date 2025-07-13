Путин назвал геополитику основой противоречий между Россией и Западом

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В основе противоречий между Россией и Западом лежит геополитический аспект, а не идеология. Об этом заявил Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, видео опубликовано в телеграм-канале.

"Многие считают, и я в том числе, как ни странно, <...> считал, что главные противоречия – это (противоречия . – Прим. ред.) идеологического характера", – отметил Путин.

Но уже после крушения коммунистического режима и распада СССР осталось наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам России, добавил президент РФ. Он заявил, что тоже не сразу понял этот момент, когда стал лидером страны.

"Для меня стало очевидно, что идеология имела, наверное, какое-то значение, но все-таки в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы", – отметил он.

Путин отметил, что интересы РФ будут учитываться в мире только в том случае, если государство будет суверенным и способным отстаивать свое будущее.

Ранее министр иностранных дел России заявил, что у коллективного Запада не получится нанести России стратегическое поражение, используя Украину в качестве тарана. Он уточнял, что ранее Запад уже шел войной на РФ. Но это у западных стран никогда это не получалось, поэтому не получится и сейчас, уверен Лавров.

