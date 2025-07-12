Лавров назвал попытки Запада создать корпус для защиты Украины фантазиями

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Москва не воспринимает фантазии о создании "корпуса многонациональных сил для защиты Украины" всерьез. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы этим особо не интересуемся, но они об этом громко кричат, так что пропускать мимо ушей не получается", – подчеркнул он.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Великобритания планируют отправить на Украину около 50 тысяч военнослужащих после установки режима прекращения огня. При этом в состав этих "объединенных экспедиционных сил" могут быть включены военнослужащие и других европейских стран.

По его словам, эти подразделения станут основой для будущего международного контингента, который будет участвовать в соблюдении режима прекращения огня на Украине.

Между тем СМИ сообщали, что после достижения соглашения о прекращении огня на Украине Европе придется отправить миротворцев без участия США. Это связано с тем, что Вашингтон сейчас больше сосредоточен на противостоянии с Пекином.

Кроме того, эксперты считают, что появление миротворцев из стран НАТО на Украине маловероятно. Альянс не имеет для этого достаточного количества сил и ресурсов, а Владимир Путин не согласится на такие условия.

