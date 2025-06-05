Bloomberg: США не планируют передавать "коалиции желающих" свои средства ПВО

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США не планируют обеспечивать своими системами ПВО "коалицию желающих" на Украине для прикрытия их сил после завершения конфликта на ее территории. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Европейские союзники после обсуждений с американскими коллегами пришли к выводу, что президент (США. – Прим. ред.) Дональд Трамп не будет предоставлять гарантии, о которых они просили для поддержки "коалиции желающих", – говорится в сообщении.

Как сообщают СМИ, Лондон и Париж все равно надеются, что Вашингтон продолжит делиться с Киевом разведданными и собирать информацию об обстановке на границе России с Украиной.

На данный момент власти Евросоюза считают необходимым после завершения конфликта на Украине усилить украинскую армию и организовать там подготовку военных, пишут журналисты.

Агентство подчеркивает, что нежелание США предоставить поддержку европейским партнерам подчеркивает расхождение западных союзников во мнениях касательно противостояния России в конфликте на Украине.

Ранее СМИ писали, что США для урегулирования украинского конфликта хотят предложить Киеву размещение европейских миротворцев и других военных сил, не входящих в НАТО. Уточнялось, что они якобы будут работать вместе с Россией и Украиной для соблюдения режима прекращения огня.

Однако появление миротворцев из стран НАТО на территориях Украины маловероятно, так как это противоречит безопасности РФ, а само расширение Альянса было одной из причин начала СВО, считают журналисты.

В свою очередь, зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупреждал, что присутствие войск "коалиции желающих" в зоне конфликта на Украине будет воспринято Россией как рецидив военной угрозы с серьезными последствиями. Одним из таких последствий может стать признание бойцов западных стран законными военными целями.

При этом, по данным СКР, наибольшее число наемников, которые состоят на стороне украинских войск, представляют Грузию, Великобританию, США и Канаду.

