Медведев предупредил о последствиях появления на Украине "коалиции желающих"

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Присутствие войск "коалиции желающих" в зоне украинского конфликта будет воспринято Россией как рецидив военной угрозы с серьезными последствиями, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Одним из последствий может стать признание таких бойцов законными военными целями, предупредил он. Вместе с тем политик напомнил, что полномочия по поддержанию мира и безопасности традиционно принадлежат Совету безопасности ООН.

"Там есть определенные принципы, которые предполагают согласие сторон конфликта, беспристрастность миссии, включая ее воинский компонент, и неприменение вооруженной силы, за исключением самообороны", – пояснил зампред Совбеза России.

По его словам, эти условия исключают участие в украинском конфликте вооруженных сил тех стран, которые поставляли Украине деньги, оружие, наемников, а также открыто приняли сторону в гибридной войне против России.

Ранее СМИ писали, что Вашингтон для урегулирования украинского конфликта хочет предложить Киеву размещение европейских миротворцев и других военных сил, не входящих в НАТО. Уточнялось, что они якобы будут работать вместе с Россией и Украиной для соблюдения режима прекращения огня.

При этом, по мнению журналистов, появление миротворцев из стран НАТО на украинских территориях маловероятно, так как это противоречит безопасности России, а само расширение Альянса было одной из причин начала СВО. СМИ также указывали, что военно-политический блок не имеет для этого достаточного количества сил и ресурсов.