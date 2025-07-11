Макрон заявил о готовности направить 50 тысяч военных на Украину

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Франция и Великобритания планируют отправить на Украину около 50 тысяч военнослужащих после установки режима прекращения огня. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером, передает РИА Новости.

Макрон подчеркнул, что Париж и Лондон увеличивают численность своих объединенных сил с бригады до уровня армейского корпуса, то есть до 50 тысяч военных. При этом в состав этих "объединенных экспедиционных сил" могут быть включены военнослужащие и других европейских стран.

По словам французского президента, эти подразделения станут основой для будущего международного контингента, который будет участвовать в соблюдении режима прекращения огня на Украине. Также он добавил, что объединенные силы в случае необходимости могут быть предоставлены в распоряжение НАТО.

В свою очередь, Стармер добавил, что штаб "коалиции желающих" начал свою работу в Париже, но ее командные структуры еще дорабатываются.

Ранее СМИ сообщали, что после достижения соглашения о прекращении огня на Украине Европе придется отправить миротворцев без участия США. Это связано с тем, что Вашингтон сейчас больше сосредоточен на противостоянии с Пекином.

Кроме того, эксперты считают, что появление миротворцев из стран НАТО на Украине маловероятно. Альянс не имеет для этого достаточного количества сил и ресурсов, а Владимир Путин не согласится на такие условия.