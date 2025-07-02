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Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину с целью сделать Евросоюз участником переговоров по Ирану. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на газету Le Parisien.

"Звонок свидетельствует о желании европейской дипломатии, в частности Германии, Франции и Великобритании, вернуть себе контроль над иранским вопросом", – отметило издание.

По данным журналистов, лидеры стран оказались солидарны в вопросе важности координации действий, направленных на мирное решение иранского вопроса. Кроме того, главы государств указали на необходимость восстановления прямых контактов.

Однако после переговоров читатели газеты Le Figaro раскритиковали Макрона и назвали его слова пустой болтовней.

"Хорошо бы, если бы этот любитель перестал пытаться играть на одном поле с профессионалами. Пускай бы лучше начал с того, чтобы поставить на место Алжир, который измывается над ним и над Францией", – цитирует телеканал "360" комментарий пользователя Marlen.

Еще один пользователь под ником du bon sens подчеркнул, что Путин не обращает внимания на мнение Макрона, который "меняет парус с каждым дуновением ветра".

Комментатор под ником Fact_checking отметил, что Франция является нелегитимной как посредник из-за ее участия в конфликте на Украине. Пользователь Senji счел французского лидера "чемпионом мира по призыву к прекращению огня", который не выдвигает определенных предложений.

Пользователь под ником Sd назвал телефонный разговор глаголом "макронить", который изобрели украинцы. Он означает "позвонить просто так и ничего не сказать по сути".

Телефонный разговор Путина и Макрона прошел 1 июля. Президент России напомнил французскому коллеге, что Запад создавал на Украине антироссийский плацдарм. Он также подчеркнул, что украинский конфликт стал следствием политики западных стран, которые игнорировали российские интересы.

Главы государств также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Они высказались за урегулирование конфликта политико-дипломатическими методами и указали на необходимость разрешения иных противоречий в регионе. Кроме того, Макрон настоял на продолжении контактов с Путиным.

