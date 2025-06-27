Euractiv: Макрон появился на саммите ЕС в растрепанном виде

27 июня, 04:28Политика
Фото: euractiv.com
Президент Франции Эммануэль Макрон опоздал на саммит Евросоюза (ЕС) в Брюсселе и явился на мероприятие в неопрятном виде, сообщает портал Euractiv.
Отмечается, что Макрон прибыл с опозданием на полтора часа и выглядел растрепанным. Портал также опубликовал фото президента Франции, на котором видно, что его волосы не были опрятно уложены.
Ранее стало известно, что Евросоюз не смог утвердить 18-й пакет антироссийских санкций по итогам саммита. По информации некоторых источников в Брюсселе, утверждение нового пакета было заблокировано Словакией.
При этом глава Европейского совета Антониу Кошта указал, что работа над 18-м пакетом ограничений будет продолжена. По его словам, она находится на продвинутой стадии.
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