Движение ограничат в центре Москвы 28 и 29 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня, 04:28

Политика
Главная / Новости /

Euractiv: Макрон появился на саммите ЕС в растрепанном виде

Макрон появился на саммите ЕС в растрепанном виде – СМИ

Фото: euractiv.com

Президент Франции Эммануэль Макрон опоздал на саммит Евросоюза (ЕС) в Брюсселе и явился на мероприятие в неопрятном виде, сообщает портал Euractiv.

Отмечается, что Макрон прибыл с опозданием на полтора часа и выглядел растрепанным. Портал также опубликовал фото президента Франции, на котором видно, что его волосы не были опрятно уложены.

Ранее стало известно, что Евросоюз не смог утвердить 18-й пакет антироссийских санкций по итогам саммита. По информации некоторых источников в Брюсселе, утверждение нового пакета было заблокировано Словакией.

При этом глава Европейского совета Антониу Кошта указал, что работа над 18-м пакетом ограничений будет продолжена. По его словам, она находится на продвинутой стадии.

Макрон попал в кадр во время эмоционального разговора с женой

Читайте также


политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика