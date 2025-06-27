Евросоюз не смог утвердить 18-й пакет санкций против России

Фото: 123RF/designer491

Саммит Евросоюза не смог утвердить 18-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам встречи, его слова приводит ТАСС.

Однако политик добавил, что работа над 18-м пакетом санкций будет продолжена. По его словам, она находится на продвинутой стадии.

По информации некоторых источников в Брюсселе, утверждение нового пакета было заблокировано Словакией.

Ранее Австралия ввела санкции в отношении певца Ярослава Дронова, известного как Shaman, российских журналистов и руководителей крупных предприятий. По словам главы МИД страны, ограничения охватили предприятия "оборонной, энергетической, транспортной и страховой сферы", а также тех лиц, которые "распространяют российскую пропаганду".

При этом глава Госдепа Марко Рубио подчеркивал, что США не поддерживают призывы к ужесточению антироссийских санкций. По его словам, Штаты могут потерять возможность говорить с Москвой о возможном перемирии на Украине, если продолжат давить на Россию.