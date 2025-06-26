Австралия ввела санкции против певца Shaman и российских журналистов

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Австралия ввела санкции против певца Ярослава Дронова, известного как Shaman, российских журналистов и руководителей крупных предприятий. Об этом заявил министр иностранных дел страны Пенни Вонг, его слова приводит ТАСС.

В новом пакете санкций содержатся финансовые ограничения и запрет на въезд в Австралию в отношении 37 граждан и 7 организаций из России. Вонг подчеркнул, что под ограничения подпали предприятия "оборонной, энергетической, транспортной и страховой сферы", а также те, кто "распространяет российскую пропаганду".

В санкционный список в том числе были внесены создатель проекта Life и гендиректор издательского дома News Media Арама Габрелянова, актер Вячеслав Манучаров, заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Антон Златопольский и генеральный директор АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) Алексей Гореславский.

Ранее глава Госдепа Марко Рубио выступил против усиления антироссийских санкций. Он отметил, что если бы США сделали то, что хотят сделать "все" участники саммита НАТО в Гааге, а именно "раздавить" Россию новыми санкциями, то тогда бы Вашингтон потерял возможность говорить с Москвой о возможном перемирии.