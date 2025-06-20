Путин: страны ЕС потеряли около 200 млрд евро из-за антироссийских санкций

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Страны Европейского союза (ЕС), введя против России санкции, потеряли порядка 200 миллиардов евро только из-за отказа от российского газа. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

При этом суммарная задолженность мировой экономики достигает 300%, подчеркнул глава государства.

"В современных условиях, когда задолженность, закредитованность растет во всей мировой экономике – 300% эта задолженность уже достигает, – конечно, все это сказывается на всех", – отметил президент.

Вместе с тем, подчеркнул Путин, долговая нагрузка России является одной из самых низких в мире, а долг не растет.

Также глава государства добавил, что попытки нанести удар по российскому теневому флоту скажутся на мировых ценах на углеводороды. Это отразится на тех странах, которые пытаются это сделать, поскольку они являются потребителями.

Как ранее заявил премьер-министр Михаил Мишустин, российская экономика выстояла против ограничений и продолжает расти, несмотря на то, что в отношении государства было введено около 30 тысяч санкций. При этом для борьбы с последствиями ограничений российское правительство приняло целый комплекс решений. В итоге рост ВВП РФ уже существенно обгоняет показатели развитых стран.

Кроме того, кабмин продолжит делать все необходимое для укрепления государства с учетом уже приобретенного опыта санкционного противостояния, добавил премьер.