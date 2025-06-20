Путин: Россия занимает первое место в Европе по объему экономики

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Россия занимает первое место в Европе по объему Валового внутреннего продукта (ВВП) и четвертое – в мире, заявил Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Это очень знаковые показатели", – отметил президент.

ВВП страны последние два года растет на более чем 4%, несмотря на все сложности. За первые четыре месяца 2025 года он прибавил 1,5% в годовом выражении, уточнил Путин.

Рост этого показателя связан не только с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Положительно отличились сельское хозяйство, вся промышленность в целом, строительный комплекс, логистика, сфера услуг, финансов и IT-индустрия – практически все ключевые системообразующие отрасли отечественной экономики, добавил Путин.

Представления о российской экономике как о сырьевой и зависимой от экспорта углеводородов, явно устарели, подчеркнул президент.

"Вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику нашей страны уже не является определяющим. Более того, он в текущем моменте оказался даже отрицательным", – пояснил Путин.



Ранее президент рассказывал, что экономика страны показывает устойчивость и развивается благодаря усилиям бизнеса. Согласно прогнозу Минэкономразвития России, в этом году ВВП покажет рост на 2,5%.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, российская экономика выстояла против ограничений и продолжает расти, несмотря на то, что против государства было введено около 30 тысяч санкций.

