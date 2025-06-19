Песков назвал существующую ключевую ставку "тормозящей" экономику

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Высокий уровень ключевой ставки российского Центробанка тормозит рост отечественной экономики, но это осознанное и взвешенное решение, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он согласился, что текущего снижения ставки пока недостаточно для роста экономики страны. Песков заметил, что сейчас идут споры – нужно ли "притормозить" еще или надо "ускоряться", а если и ускорять рост экономики – то делать это быстро или медленно.

В это же время экономический блок российского правительства "очень здорово" развивает страну и поддерживает высокий темп экономики, но волатильность темпов будет всегда, добавил пресс-секретарь президента.

"Мы будем замедляться, мы будем ускоряться, но то, что мы идем по поступательной, – это однозначно, то, что улучшается качество нашей экономики, – это прямой результат того самого экономического блока", – заявил Песков в беседе с газетой "Известия".

Он заметил, что из-за высокой ключевой ставки есть риски рецессии. В частности, российская экономика находится на четвертом месте в мире по паритету покупательной способности, из-за чего отмечается большая инерционность.

"Поэтому принимать какие-то резкие решения в любом случае нельзя", – сказал пресс-секретарь лидера страны.



Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет снижать ключевую ставку по мере замедления инфляции. При этом она заметила, что инфляция замедляется даже быстрее ожиданий Центробанка.

При этом ставки по вкладам будут оставаться привлекательными. Кроме того, темпы кредитования в России также станут замедляться, но рост продолжится.

До этого глава Минэкономразвития Максим Решетников заметил, что российская экономика по индикаторам и ощущениям бизнеса находится на грани рецессии. Поэтому дальнейшее развитие экономики государство "зависит от нас", уточнял он.

