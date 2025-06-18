ЦБ РФ: решения по ставке будут приниматься исходя из устойчивости снижения инфляции

Фото: 123RF/valery_potapova

Решение по ключевой ставке будет принято исходя из скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Об этом сказано на сайте Центробанка России.

Регулятор указал, что для возвращения инфляции к нормальным значениям в следующем году нужно будет на протяжении долгого времени придерживаться жесткой денежно-кредитной политики.

Банк России 6 июня решил снизить ключевую ставку до 20% годовых. В ЦБ указывали, что в настоящее время инфляционное давление в РФ продолжает уменьшаться, а российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.

Однако глава ЦБ России Эльвира Набиуллина не исключила повышение ключевой ставки в дальнейшем, если инфляция не будет устойчиво снижаться. По ее словам, подход регулятора по ключевой ставке требует большей осторожности, поэтому возможны паузы между шагами.