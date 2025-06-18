ЦБ РФ: решения по ставке будут приниматься исходя из устойчивости снижения инфляции

18 июня, 19:21Экономика
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Решение по ключевой ставке будет принято исходя из скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Об этом сказано на сайте Центробанка России.
Регулятор указал, что для возвращения инфляции к нормальным значениям в следующем году нужно будет на протяжении долгого времени придерживаться жесткой денежно-кредитной политики.
Банк России 6 июня решил снизить ключевую ставку до 20% годовых. В ЦБ указывали, что в настоящее время инфляционное давление в РФ продолжает уменьшаться, а российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.
Однако глава ЦБ России Эльвира Набиуллина не исключила повышение ключевой ставки в дальнейшем, если инфляция не будет устойчиво снижаться. По ее словам, подход регулятора по ключевой ставке требует большей осторожности, поэтому возможны паузы между шагами.
Эксперт рассказал, стоит ли ждать дальнейшего снижения ключевой ставки