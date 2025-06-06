Набиуллина: от высокой инфляции сильнее страдают люди с небольшим доходом

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Люди с небольшим доходом сильнее всего страдают от высокой инфляции, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По ее словам, эта категория населения ощущает на себе инфляцию сильнее, поскольку у нее значительная часть бюджета уходит на продукты питания, а их стоимость в последнее время растет быстрее, чем потребительские цены в целом.

При этом, по мнению главы ЦБ, текущие темпы роста цен на продукты питания замедлились. Она уточнила, что некоторые товары, вроде яиц и молока, перестали дорожать или начали дешеветь после скачков стоимости во время предыдущих периодов.

Кроме того, цена на тепличные овощи понижается нетипично быстро для текущего сезона. Ценовое давление в мясной группе, напротив, растет, подчеркнула Набиуллина.

Центробанк 6 июня решил снизить ключевую ставку до 20% годовых. Регулятор продолжит поддерживать необходимую жесткость денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к цели в 2026 году.