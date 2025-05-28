Экономист Тимофеев: продукты и техника подешевеют в России с 1 июня

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Стоимость некоторых товаров может снизиться в России с 1 июня. На это влияют международные и внутренние факторы, сообщает Life.ru со ссылкой на экономиста, кандидата экономических наук, доцента РЭУ имени Г. В. Плеханова Александра Тимофеева.

По его словам, улучшение позиций страны на международной арене и изменения в таможенных сборах скажутся на ценах. Кроме того, определяющим фактором окажутся инфляция, курс рубля и реакция потребителей. Как уточнил специалист, цены снизятся на продукты питания, недвижимость, автомобили и электронику.

"Внутренний рынок продуктов питания с каждым годом в России становится лучше. С начала июня сезонно дешевеет почти все, что с грядок сразу попадает на стол. Ягоды, огурцы и помидоры могут сезонно подешеветь на 8–15% даже при не самых высоких урожаях", – отметил эксперт.

Тимофеев считает, что стоимость яблок может упасть на 15–20%, бананов и цитрусовых – на 10–15%. Также продолжат снижаться и цены на молочные продукты, а стоимость десятка куриных яиц уже упала ниже 100 рублей, уточнил он. Кроме того, экономист считает, что квартиры от застройщиков подешевеют на 15–20%.

"К лету ноутбуки могут значительно подешеветь, поскольку импортирующие их структуры снизили отпускные цены на 5–30%, к тому же низкие продажи и переход на 5G, для конечного потребителя их стоимость уменьшится в среднем на 15%. Iphone может подешеветь на 15–20 тысяч рублей", – добавил собеседник издания.

Ранее Владимир Путин спросил министра сельского хозяйства России Оксану Лут, можно ли ожидать стабилизации цен на сельхозпродукты. В данный момент цены на овощи "идут разнонаправленно": стоимость одних видов продуктов увеличивается, других – снижается, ответила Лут. По ее словам, самой критичной группой сейчас являются овощи и картофель.

