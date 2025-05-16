Аналитик Сорокина спрогнозировала падение цен на огурцы и помидоры на 19 и 15%

16 мая, 13:36Экономика
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В июне цены на сезонные овощи и фрукты в России снизятся. По словам финансового аналитика, преподавателя Института международных экономических связей Юлианы Сорокиной, огурцы могут сбавить в цене 19%, а помидоры – 15%.
При этом, отметила в беседе с "Газетой.ру" эксперт, некоторые продукты могут подорожать. Например, предварительные оценки показывают повышение цен на молочную продукцию и кондитерские изделия в среднем на 9%.
Ранее россиян предупредили, что стоимость черешни и персиков может увеличиться на 35–50% в случае их дефицита. По словам преподавателя Института международных экономических связей Ильи Мосягина, в 2025 году существует высокая вероятность нехватки указанных продуктов. Это связано с долгосрочными последствиями климатических аномалий.
Министр сельского хозяйства России Оксана Лут недавно привела данные по посеву в России. По ее словам, плохая погода в мае 2025 года привела к гибели чуть больше 100 тысяч гектаров посевов. Однако, как уточнила Лут, практически все культуры были пересеяны.
Майские заморозки могут сказаться на урожае фруктов и ягод