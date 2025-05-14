Минсельхоз заявил о гибели 100 тыс гектаров посевов из-за плохой погоды

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Плохая погода в мае 2025 года привела к гибели чуть больше 100 тысяч гектаров посевов. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

По ее словам, показатели текущего года меньше прошлогодних, когда погибло более миллиона гектаров посевов.

"Фактически 10% от гибели прошлого года. Черноземные регионы тоже пострадали. Но мы практически все пересеяли. То есть у нас почти не осталось без пересева площадей", – цитирует Лут ТАСС.

Как сообщалось ранее, стоимость черешни и персиков в России может увеличиться на 35–50% в случае их дефицита. Это связано с долгосрочными последствиями климатических аномалий. В частности, плодовые деревья, которые пострадали от заморозков в 2023–2024 годах, нуждаются в восстановлении.

Специалисты отмечают, что сдержать рост цен получится, если агропромышленный комплекс внедрит морозоустойчивые сорта и технологии.

