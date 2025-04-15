Профессор Гедикоглу: из-за заморозков в Турции снизится экспорт овощей и фруктов в РФ

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Заморозки в Турции привели к потере примерно 80% будущего урожая винограда и 50% урожая черешни, абрикосов и яблок. Об этом заявил профессор Университета Коньи Халук Гедикоглу в беседе с ТАСС.

Профессор считает, что Турцию ждет серьезная потеря объемов производства овощей и фруктов. Также ожидается снижение их экспорта в Россию.

Гедикоглу уточнил, что данные о затронутыми заморозками посевах были получены от фермеров. Эти цифры отражают в среднем ситуацию в масштабах всей Турции.

По его словам, экспорт сократится еще и из-за недостаточного количества качественной продукции.

"На многие фрукты и овощи холод влияет так, что очень сильно падает качество продукта", – заявил он.

Ранее стало известно, что Турция пережила одни из крупнейших сельскохозяйственных заморозков за последние несколько лет. Министр сельского хозяйства страны Ибрагим Юмаклы выразил искренние соболезнования всем турецким производителям и фермерам, добавив, что его министерство находится в постоянном контакте с ними, чтобы минимизировать негативные последствия.

В начале месяца Турция решила приостановить экспорт лимонов из-за холодов и для обеспечения собственных нужд. Однако позже министр торговли Турции Омер Болат заявил об отказе от таких планов. Решение было принято после после встречи с экспортерами, депутатами, представителями торговых и сельскохозяйственных палат, а также фермерами из восьми районов страны.