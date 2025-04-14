Катастрофические для урожая заморозки зафиксированы в Турции

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Турция пережила одни из крупнейших сельскохозяйственных заморозков за последние несколько лет. Об этом сообщил министр сельского хозяйства страны Ибрагим Юмаклы.

По его словам, в марте и апреле, в особенности в последние дни, из-за резкого понижения температуры в Турции наблюдались заморозки, снегопады и град.

"В последние три дня (10–12 апреля. – Прим. ред.), когда температура воздуха местами опускалась до минус 15 градусов, в некоторых регионах были зафиксированы самые низкие температурные показатели за последние 30 лет", – написал Юмаклы в соцсети X.

Он отметил, что турецкие фермеры пережили один из самых крупных сельскохозяйственных заморозков в истории страны после большого сельскохозяйственного мороза 2014 года. Юмаклы выразил искренние соболезнования всем турецким производителям и фермерам, добавив, что его министерство находится в постоянном контакте с ними, чтобы минимизировать негативные последствия.

В начале месяца Турция решила приостановить экспорт лимонов с 8 апреля из-за холодов и для обеспечения собственных нужд. Такая мера была принята совместно с Минсельхозом страны. Заморозки настигли провинции Мерсин, Адана и Хатай.

Однако спустя некоторое время министр торговли Турции Омер Болат заявил об отказе от планов ввести ограничения на экспорт лимонов. Он отметил, что решение отменили после встречи с экспортерами, депутатами, представителями торговых и сельскохозяйственных палат, а также фермерами из восьми районов Турции.