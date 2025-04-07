Турция приостановит экспорт лимонов с 8 апреля

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Турция решила приостановить экспорт лимонов с 8 апреля из-за холодов и для обеспечения собственных нужд. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на министерство торговли страны.

Ведомство объяснило, что такая мера была принята совместно с Минсельхозом. Как отметило министерство, заморозки настигли провинции Мерсин, Адана и Хатай. Ограничения отменят при улучшении ситуации.

По данным издания, 70% турецкого экспорта составляют лимоны и мандарины. При этом в лидерах по закупкам цитрусовых находится Россия.

Между тем парагвайские производители надеются восстановить объем поставок мяса в Россию. В посольстве отметили, что отношения между Москвой и Асунсьоном всегда были и остаются прекрасными. Ожидается, что углубление сотрудничества откроет России путь к другим странам региона, с которыми взаимодействие налажено не так тесно.

Ранее стало известно, что Россия нарастила покупки лапши у Южной Кореи до максимальных значений за 20 лет. По итогам октября 2024 года российская сторона импортировала продукта на 3,752 миллиона долларов, что в 1,5 раза больше сентября и в 1,6 – 2023 года.

