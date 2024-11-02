02 ноября, 17:07Экономика
ОАЭ начали поставки сливочного масла в Россию
Фото: 123RF/maabaff
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запустили поставки сливочного масла в Россию с 18 октября. За это время в страну завезли 90 тонн продукции, пишет ТАСС со ссылкой на данные Россельхознадзора.
До этого поставки масла из ОАЭ в Россию не осуществлялись.
Ранее крупные изготовители молочной продукции сообщили о сокращении производства сливочного масла и отгрузки его в торговые сети. Также фирмы предупредили россиян о повышении цен на товар.
На этом фоне Минсельхоз начал работу по увеличению импорта продукта из других стран. Такой подход позволит пополнить запасы на российском рынке и стабилизировать цены. Так, с 27 октября были запущены поставки сливочного масла из Турции.
Рост цен на сливочное масло в Москве вдвое ниже, чем в среднем по РФ