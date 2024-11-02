ОАЭ начали поставки сливочного масла в Россию

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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запустили поставки сливочного масла в Россию с 18 октября. За это время в страну завезли 90 тонн продукции, пишет ТАСС со ссылкой на данные Россельхознадзора.

До этого поставки масла из ОАЭ в Россию не осуществлялись.

Ранее крупные изготовители молочной продукции сообщили о сокращении производства сливочного масла и отгрузки его в торговые сети. Также фирмы предупредили россиян о повышении цен на товар.

На этом фоне Минсельхоз начал работу по увеличению импорта продукта из других стран. Такой подход позволит пополнить запасы на российском рынке и стабилизировать цены. Так, с 27 октября были запущены поставки сливочного масла из Турции.

