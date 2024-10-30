30 октября, 19:26Экономика
Россельхознадзор заявил о начале поставок сливочного масла из Турции
Фото: 123RF/maabaff
Турция еще с 27 октября начала поставки сливочного масла в Россию. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Россельхознадзора.
По данным ведомства на 29 октября, в Россию уже ввезено 20 тонн данного товара.
Ранее крупные изготовители молочной продукции заявили о сокращении производства сливочного масла и отгрузки его в торговые сети. Также фирмы предупредили россиян о повышении цен на товар.
Основными причинами увеличения стоимости масла назывались ситуация на мировом рынке, низкий уровень запасов, повышенный спрос со стороны молокоперерабатывающих предприятий и небольшое содержание жира в закупаемом молоке-сырье.
Позже вице-премьер России Дмитрий Патрушев поручил ведомствам стабилизировать цены на сливочное масло на внутреннем рынке. На фоне сложившейся ситуации Минсельхоз начал работу по увеличению импорта продукта из других стран.
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