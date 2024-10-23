Вице-премьер РФ Патрушев поручил ведомствам стабилизировать цены на сливочное масло

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Вице-премьер России Дмитрий Патрушев поручил ведомствам стабилизировать на внутреннем рынке цены на сливочное масло, передает ТАСС.

Патрушев также акцентировал внимание на том, что правительство будет и дальше следить за ценами на сливочное масло. На совещании по обсуждению ситуации присутствовали производители и переработчики молочной продукции, представители торговых сетей и ведомства.

Также вице-премьер отметил, что для стабилизации цен был увеличен импорт из некоторых стран.

"Молочная отрасль – это социально значимое направление агропромышленного комплекса. Понимая это, правительство не первый год предоставляет производителям и переработчикам целый комплекс мер государственной поддержки", – заявил политик.

По его словам, нельзя упускать из внимания и маркировку продукта, которая позволяет отслеживать его путь от производства до момента продажи и дает возможность контролировать всю цепочку формирования цены.

Ранее стало известно, что крупные изготовители молочной продукции начали сокращать производство сливочного масла и приостанавливать отгрузки торговым сетям. Кроме того, производители предупредили о повышении цен на масло.

Также Минсельхоз РФ сообщал, что в России принимаются меры по стабилизации цен на сливочное масло. В ведомстве на постоянной основе осуществляют мониторинг стоимости социально значимых продуктов. На фоне сложившейся ситуации Минсельхоз старается увеличить импорт сливочного масла из других стран. Такой подход позволит пополнить запасы на российском рынке и стабилизировать цены.

В свою очередь, представители Минпромторга РФ отметили, что ведомство не фиксирует существенного роста наценок на хлеб и масло в магазинах.