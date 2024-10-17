Минпромторг РФ не зафиксировал существенного роста наценок на хлеб и масло

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Минпромторг России не фиксирует существенного роста наценок на хлеб и масло в магазинах. Об этом ТАСС заявил статс-секретарь – замглавы ведомства Роман Чекушов.

Замглавы министерства уточнил, что ситуация по хлебу и маслу мониторится с учетом публикаций и выступлений различных руководителей других федеральных органов.

"Мы продолжаем сейчас работать с Федеральной антимонопольной службой, сверяем наши данные и, наверное, выйдем с каким-то совместным решением либо заключением по данным публикациям", – заверил Чекушов.

По его словам, министерство регулярно мониторит цены на основные товары в торговых сетях. При этом в задачи ведомства не входит контроль маржинальности и наценок от самих производителей.

В свою очередь, в эфире радио КП эксперт Эдуард Ястребов связал рост цен на сливочное масло в РФ с использованием предприятиями импортного сырья. Речь идет о молочных жирах и различных добавках.

"Хотя в нашей ситуации нет ни одной причины, которая бы не приводила к подорожанию нашей продукции. Дорожает все, пусть мне назовут хоть одну причину, почему сливочное масло и другая молочная продукция должны дешеветь", – высказался собеседник.

При этом Ястребов не увидел проблем для наращивания объемов производства собственного сырья. Он считает, что для этого нужно дать "больше дышать отечественным фермерам", тогда в стране будет "изобилие сливочного масла".

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что магазины установили избыточную наценку на хлеб. Он уточнил, что служба проверила цены на самые востребованные виды этой продукции. Средняя наценка на исследуемые позиции в торговых сетях составила 60%, добавил он.

Кроме того, в Минсельхозе РФ рассказали о принятии мер по стабилизации цен на сливочное масло. На фоне увеличивающейся стоимости ведомство старается увеличить импорт из других стран. Такой подход позволит пополнить запасы на российском рынке и стабилизировать цены.