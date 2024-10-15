ФАС назвала наценку торговых сетей на хлеб аномально высокой

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Торговые сети установили избыточную наценку на хлеб. К соответствующему выводу пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщил глава ведомства Максим Шаскольский в ходе Всероссийской тарифной конференции.

По его словам, служба проверила наценки на самые востребованные виды хлеба. Речь шла почти о 30 позициях в торговых сетях, которые входят в группу Х5, а также "Дикси" и "Магнит", уточнил Шаскольский.

"Были и маленькие наценки, особенно на продукцию, выпускаемую под брендом торговой сети. Но все же средняя наценка на исследуемые позиции в торговых сетях составила 60%. По нашему мнению, она аномально высокая", – цитирует чиновника РИА Новости.

По словам главы ведомства, устанавливать подобную наценку допустимо на те товары, которые не относятся к числу социально значимых, однако для хлеба это избыточно. Таким образом торговые сети "оказывают существенное влияние на формирование цены для конечного потребителя", подчеркнул он.

Ранее ФАС выявила высокие средние наценки на изделия, которые в ряде случаев превышают 100%. При этом в ситуациях, когда наценка сетей составляла 5 и 10%, как правило, фигурировали изделия, выпускаемые под их собственным брендом в небольших объемах. Глава службы подчеркивал, что ведомство будет продолжать работу, поскольку наценки слишком велики.