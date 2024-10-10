ФАС выявила высокие средние наценки на хлеб в крупнейших торговых сетях РФ

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявили высокие средние наценки на изделия, которые в ряде случаев превышают 100%, заявил руководитель ФАС Максим Шаскольский.

"По хлебу мы сейчас ведем работу по анализу рынка", – цитирует его ТАСС.

В среднем, по его данным, наценки на хлеб составили 60%. Там, где наценка сетей составляла 5 и 10%, обычно фигурировали изделия под своим брендом с не таким большим объемом. Глава ФАС подчеркнул, что ведомство будет продолжать работу, так как наценки слишком велики.

Ранее ФАС предложила распространить возможность заключения соглашений о стабилизации цен на товары региональным органам власти. Данные меры будут наиболее актуальны в регионах, где наблюдаются высокая инфляция, низкий уровень доходов населения и ограниченный доступ к товарам.

