Министр Джопуа: Абхазия не сможет полностью закрыть спрос на мандарины в Москве

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Абхазия готова поставлять мандарины на российской рынок, в том числе в Москву, но полностью закрыть спрос при дефиците цитрусов у нее не получится. Об этом рассказал министр сельского хозяйства республики Беслан Джопуа в беседе с Агентством "Москва".

При этом он отметил, что основным покупателем абхазских мандаринов в стране является юг России.

Ранее представитель ягодного союза, специализирующийся на экзотических фруктах, Ирина Козий рассказала, что россиян ждет дефицит мандаринов из Марокко (клементин).

Поставки клементинов в РФ в 2024 году, по ее словам, почти прекратились из-за санкций и сложной политической ситуации в Марокко. В зимний период мандарины обычно поставляют из Турции, Египта и Марокко.

