Минсельхоз прокомментировал рост цен на красную икру в России

Фото: depositphotos/belchonock

Рост цен на красную икру в России связан с уменьшением вылова лососевых в 2024 году, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"Такой цикличный процесс. <...> Поэтому циклично в этом году вырастет, в следующем году опустится", – цитирует ее ТАСС.

Глава Минсельхоза добавила, что икра не является социальным продуктом, поэтому ведомство будет лишь следить за ценами и общаться с производителями. При этом она назвала происходящее экономическим процессом, так как рост цены связан с количеством выловленной рыбы.

Ранее в Рыбном союзе России заявили, что в октябре цены на красную икру уже выросли до 25%, а к Новому году они возрастут еще на 10%. Основной причиной повышения цены назывался небольшой объем производства на фоне роста спроса, связанный с двухгодичным циклом вылова. Планировалось выловить 320 тысяч тонн лососевых, а вышло около 230.

